تنوية من المرور العامة بشأن إقالة مديرها

شفق نيوز / أصدرت مديرية المرورة العامة، يوم الاثنين، تنويهاً بشأن إقالة مديرها اللواء طارق الربيعي من منصبه، فيما أكدت احتفاضها بحق الرد على كل من نشر أو حاول الترويج لهكذا شائعات.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما يتم نشره وترويجه من قبل ضعاف النفوس وإطلاق أخبار لا صحة لها إطلاقاً ومنها إقالة مدير المرور اللواء طارق الربيعي، من منصبه، لا أساس له من الصحة".

وأضافت أن الربيعي "يمارس عمله لخدمة المواطن بشكل طبيعي، وهكذا أخبار مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، التي تحاول خلط الأوراق".