"تنهب" الاقتصاد.. ديالى تستعيد 600 دونم من مافيات الاراضي المسلحة

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الأربعاء، عن استعادة 600 دونم من أصل 1000 في محيط مدينة بعقوبة مركز المحافظة، بسبب حملات أمنية ضد ما أسماها بـ "مافيات الاراضي ذات السلاح المنفلت"، فيما بيّن أن هذه "المافيات تنهب" الاقتصاد الوطني وتفاقم أزمات السكن.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إنه "وبدعم أمني وحكومي تمكنّا من استعادة أكثر من 600 دونم من أراضٍ في محيط مدينة بعقوبة، استولت عليها جماعات متنفذة ومسلحة خلال السنوات الماضية وقامت ببيعها للمواطنين وخداعهم"، مبينا أن عملية استعادة الأراضي جاءت رغم حملات التهديد التي واجهت رفع التجاوزات ومخاوف القتل والتصفية".

وأضاف الحيالي أن "الـ 600 دونم المستعادة هي من إجمالي أكثر من 1000 دونم استولت عليها جماعات متنفذة تحمل عناوين شتى وتتسلح بالنفوذ والمال والسلاح المنفلت"، معتبرا "مافيات الأراضي افة جديدة تنهب الاقتصادي الوطني وتفاقم أزمات السكن والمصاعب المعيشية للمواطنين".

وجدد الحيالي "عزمه وبدعم الحكومة المحلية على إنهاء نفوذ مافيات الأراضي ومنع التجاوز على الممتلكات العامة التي تعد مشاريع مستقبلية للبنى الخدمية المتعددة وواجهة عمرانية مستقبلية تزين المدينة".

يذكر أن قائممقام بعقوبة، نفذ حملات استعادة لأراض مسلوبة، ورفع التجاوزات عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة، خلال الفترات الماضية.