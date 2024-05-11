"تنكر مياه" ينهي حياة رجل وزوجته شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بمصرع رجل وزوجته اثر حادث تصادم مع "تنكر مياه" في قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن حادثاً مأساويا وقع في تقاطع سبع البور بمنطقة التاجي شمال بغداد، حيث فقد رجل وزوجته حياتهما اثر حادث مروع.

ووفقًا للمصدر، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتهما الخاصة بتنكر يحمل مياه سقي بمنتصف الطريق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وإلى الشمال من بغداد أيضا، أشار المصدر ذاته، إلى مصرع مدني في حادث دهس على طريق كركوك بغداد.