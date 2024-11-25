تنكرتا بزي موظفات التعداد.. متهمتان تسرقان منزلا في كركوك بحجة الإحصاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بتعرض منزل للسرقة في إحدى مناطق المحافظة، على يد امرأتين تنكرتا بزي موظفات التعداد السكاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متهمتين اثنتين تنكرتا بملابس موظفات التعداد السكاني، ويحملن معهن جهاز (آيباد) ودخلن إلى منزل في منطقة النصر بمحافظة كركوك، بحجة إكمال إجراءات التعداد".

ولفت المصدر إلى أن "المتهمتين قمتا بضرب صاحبة المنزل وتخديرها، وسرقة مبلغ 6 ملايين دينار عراقي، وهربتا إلى جهة مجهولة".