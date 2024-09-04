تنفيذ أكبر مشروع لمد وربط شبكة مياه للأراضي الصالحة للزراعة في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت دائرة المجاري في محافظة كركوك احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، يوم الأربعاء، عن تخصيص تريليوني دينار لتنفيذ أكبر مشروع لمد وربط شبكة مجاري لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.

وقال معاون مدير مجاري كركوك نصيف جاسم لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني رصد مبلغ المبلغ المذكور لتنفيذ مشروع مجاري كركوك للصرف الصحي ومياه الامطار"، مردفا بالقول، إن "هذا المشروع يعتبر واحدا من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لمحافظة كركوك".

وأضاف أن" المشروع ينفذ على مراحل من قبل مجاري كركوك وهو من المشاريع الاستثمارية التي تنفذ من قبل شركات رصينة، حيث تشمل ثلاث محطات للضخ تعمل على نقل مياه الصرف الصحي ومياه الامطار الى المحطة الاخيرة الواقعة في (تركلان) ومنها يتم معالجة المياه وتحويلها مياه نظيفة وصالحة للاستخدام الزراعي".

وتابع جاسم أن "جزءاً من هذا المشروع عبارة عن محطة لمعالجة مياه المجاري بكلفة تصل الى 136 مليار دينار عراقي، وهو من أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة كركوك".

كما أشار إلى أن "العمل بالمشروع يسير بصورة مميزة جدًا، ومراحل العمل وصلت الى 80%، ومن المؤمل إنجاز المشروع نهاية العام الحالي".

وتابع معاون مدير الدائرة القول، إن "مشروع مجاري كركوك الموحد الخاص بالصرف الصحي بدأ العمل بمرحلته الاولى في العام 2011 والتي تتضمن إنشاء محطة معالجة في تركلان"، منوها الى أن "المرحلة الأولى التي أحيلت من قبل وزارة البلديات لشركة ايرانية توقفت بسبب مشاكل في موقع العمل مع أهالي منطقة تركلان لغاية عام 2014".

ومضى بالقول، إن "مشروع مجاري كركوك الموحد سوف يوفر 300 ألف متر مكعب من المياه الصافية الصالحة للزراعة حيث يتم دفع المياه في مسارات زراعية تساعد المزارعين على استخدامها بعد معالجتها في محطة المعالجة، وسيكون لها دور في زيادة المساحات الزراعية في مناطق جنوب كركوك".