تنفيذ القرارات خلال أسبوع.. نتائج اجتماع التربية بشأن نقص الملاكات في نينوى

شفق نيوز/ أسفر اجتماع اللجنة الوزارية القادمة من وزارة التربية الاتحادية، ومقر مديرية تربية نينوى، يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنتين وإجراء تنقلات، لحل المشاكل التي تواجه القطاع التربوي في المحافظة، فيما حددت اللجنة أسبوعاً واحداً لتنفيذ القرارات.

وقال النائب عن نينوى، عبد الرحيم الشمري، الذي حضر الاجتماع، إن "اللجنة الوزارية القادمة من وزارة التربية ناقشت موضوع النقص الكبير في الملاكات التربوية في مدارس الجانب الأيمن لمدينة الموصل وغرب نينوى، مقابل الزيادة الكبيرة في عدد الملاكات في مناطق أخرى".

وأضاف الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة قررت تشكيل لجنتين، الأولى للإشراف على معالجة نقص الملاكات، والثانية فرعية لتنفيذ القرارات ووضع الحلول موضع التنفيذ خلال أسبوع".

ولفت إلى أن "مقررات الاجتماع تضمنت أيضاً نقل معلمي ومدرسي تعيينات 2023 إلى الأقضية والنواحي التي تعاني من نقص، وإيقاف منح إجازات الخمس سنوات والسنتين في حال تسببها بحدوث شواغر، وتحويل الإداريين إلى معلمين بعد خضوعهم لدورات تربوية واستحصال الموافقات من وزارة المالية".

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون في نينوى لوكالة شفق نيوز، بوجود تدخلات سياسية ومن قبل نواب من نينوى في عمل مديرية تربية نينوى ولاسيما فيما يخص موضوع نقل الملاكات المدرسية.