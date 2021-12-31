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تنفيذ اول رحلة مباشرة من مطار البصرة الى مدينة "شيان شيانيانغ" الصينية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-31T07:29:42+0000
تنفيذ اول رحلة مباشرة من مطار البصرة الى مدينة "شيان شيانيانغ" الصينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الجمعة عن تسييرها أولى رحلات الناقل الوطني المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى مطار شيان شيانيانغ الدولي في الصين وعلى متنها 270 مسافر.

وبينت إدارة الشركة في بيان اليوم، أنه تم تفعيل هذا الخط الحيوي إستناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي لما له من أهمية في تسهيل حركة المسافرين والشركات الأجنبية في البصرة الفيحاء والمحافظات الجنوبية.

وأشارت الشركة أن الرحلة التي أنطلقت مساء الخميس وصلت صباح الجمعة الى وجهتها بنجاح عن طريق إحدى طائرات الشركة من طراز Airbus A330-202 بعد ساعات طيران إستغرقت أكثر من 26 ساعة ومن المقرر أن تكون وجهة العودة الى مطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بغداد الدولي.

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