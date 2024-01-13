تنفذه شركة "صربية".. السوداني يعلن إطلاق العمل بمشروع تأهيل نادي الضباط القادة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم السبت، إطلاق العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير نادي الضباط القادة، وسط العاصمة بغداد، الذي سبق أن صوت عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى الشركة الصربية التي نفذت المبنى في ثمانينيات القرن الماضي.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن الأخير اطلع على مخطط قدمته الشركة المنفذة يتضمن تفاصيل المشروع، إذ أكد سيادته ضرورة أن ينفذ بأرقى المعايير والمواصفات، وبما يلبي الحاجة الفعلية للمرفق من قبل المؤسسة العسكرية، كما شدد على ضرورة إنجاز المشروع بالمواعيد المقررة وعلى وفق منهج الحكومة الذي يعتمد السرعة والدقة في التنفيذ.

وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ نادي الضباط القادة يعد أحد الصروح العمرانية المهمة، مؤكداً أن الحرص على تنفيذ هذا المشروع الخدمي والترفيهي يعكس مدى اهتمام الحكومة ورعايتها للضباط القادة، سواء كانوا في الخدمة أو المتقاعدين مع عوائلهم.

وستتولى شركة (يوغو امبورت) الصربية، وهي الشركة ذاتها التي قامت بإنشاء نادي الضباط القادة قبل أكثر من ثلاثة عقود، إعادة تأهيله وتطويره بجميع مرافقه التي تضمّ قاعات ومسرحاً وشققاً فندقية، حيث يعد مكاناً لعقد المؤتمرات واستقبال الوفود الرسمية.