تنظيف الأسنان يتحول لكابوس.. فتاة عراقية تواجه رعباً صحياً مفاجئاً (صور)

شفق نيوز- نينوى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، استخراج جسم غريب (مسمار حديدي) من قولون مريضة بعمر 16 عاماً ابتلعته أثناء تنظيف أسنانها في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً طبياً متخصصاً في مركز الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى البحثي في نينوى، تمكن من إجراء عملية تنظير قولون ناجحة لمريضة تبلغ من العمر 16 عاماً، حيث تم استخراج جسم غريب (مسمار حديدي) ابتلعته المريضة أثناء تنظيف أسنانها.

وأكدت الوزارة، أن العملية تمت بنجاح تام ومن دون حدوث أي مضاعفات بفضل الجهود المبذولة من الفريق الطبي والجراحي، والتمريضي وكادر التخدير الساند في المستشفى.