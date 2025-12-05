تنطلق خلال ساعات.. حملة كبرى لإزالة التجاوزات في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت مديرية بلدية الناصرية، يوم الجمعة، تنويهاً موجهاً إلى أصحاب المحال التجارية والمجمعات والعيادات الطبية ومالكي المولدات الأهلية، دعتهم فيه إلى رفع جميع التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والشوارع والأسواق في مركز المدينة بشكل فوري.

وأكدت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الساعات المقبلة ستشهد انطلاق حملة واسعة وشاملة لإزالة جميع أنواع التجاوزات دون أي استثناء، وتشمل رفع التجاوزات على الأرصفة والشوارع العامة، وإزالة المولدات الخاصة بالعيادات والمجمعات التجارية التي تعيق حركة المواطنين، فضلاً عن منع قطع الأرصفة أو إتلافها أو وضع الحواجز أمام المحال، والعمل على فتح الممرات وإنهاء أي ممارسات تعرقل انسيابية السير أو تشوّه المنظر العام.

وأوضحت البلدية، أن الحملة ستتركز على وجه الخصوص في سوق القصرية، ومنطقة العبيجية، وشارع بيت السيد راضي، ومنطقة البريد، إضافة إلى جميع الشوارع والمناطق داخل مركز المدينة.

ودعت أصحاب المحال والمجمعات والعيادات إلى "المبادرة الفورية برفع التجاوزات من تلقاء أنفسهم قبل وصول الفرق الميدانية، تجنّباً للتعرض للتبعات القانونية والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين".

وأكدت المديرية، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على حماية الأرصفة العامة وضمان انسيابية حركة المواطنين وتحسين الواقع الخدمي للمدينة.