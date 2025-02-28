تنشيط السياحة في كركوك.. خطة جديدة لاستقطاب الوفود من داخل وخارج العراق

شفق نيوز/ كشفت دائرة السياحة في كركوك، يوم الجمعة، عن خطتها لجذب السياح من داخل العراق وخارجه، وذلك بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

وقال مدير سياحة كركوك، سرمد محمد جميل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركات السفر والسياحة المجازة في المحافظة لمناقشة سبل تطوير وتعزيز القطاع السياحي".

وأوضح أن "الاجتماع ركّز على أهمية التعامل فقط مع الشركات السياحية المجازة لضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية سمعة القطاع السياحي في كركوك"، مشيراً إلى أن "المحافظة تمتلك مقومات سياحية متميزة تجعلها وجهة رئيسية للسياح".

وأضاف جميل، أن "كركوك تزخر بالمعالم الأثرية والسياحية والدينية التي تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العراق"، مؤكداً "ضرورة التعاون المشترك بين الشركات المجازة لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز التجربة السياحية للزوار".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع شركات السياحة لاستقطاب المزيد من السياح، والاستفادة من الزخم السياحي الذي تشهده البلاد بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية".

وتابع جميل قائلاً، إن "هيئة السياحة، ممثلة بقسم سياحة كركوك، تعمل على تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية رئيسية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة".

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم فعاليات ومبادرات لتعزيز حضور كركوك على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، ما يسهم في استقطاب مزيد من الزوار ودعم قطاع السياحة في المحافظة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، (الثلاثاء 10 كانون الأول 2024)، أن المنظمة العربية للسياحة قد اختارت مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.