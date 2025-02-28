تنشيط السياحة في كركوك.. خطة جديدة لاستقطاب الوفود من داخل وخارج العراق
شفق نيوز/ كشفت دائرة السياحة في كركوك، يوم الجمعة، عن خطتها لجذب السياح
من داخل العراق وخارجه، وذلك بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام
2025.
وقال مدير سياحة كركوك، سرمد محمد جميل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن
"الدائرة عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركات السفر والسياحة المجازة في المحافظة
لمناقشة سبل تطوير وتعزيز القطاع السياحي".
وأوضح أن "الاجتماع ركّز على أهمية التعامل فقط مع الشركات
السياحية المجازة لضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية سمعة القطاع السياحي في
كركوك"، مشيراً إلى أن "المحافظة تمتلك مقومات سياحية متميزة تجعلها
وجهة رئيسية للسياح".
وأضاف جميل، أن "كركوك تزخر بالمعالم الأثرية والسياحية والدينية
التي تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العراق"، مؤكداً "ضرورة
التعاون المشترك بين الشركات المجازة لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز التجربة
السياحية للزوار".
وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً مع شركات السياحة لاستقطاب
المزيد من السياح، والاستفادة من الزخم السياحي الذي تشهده البلاد بعد اختيار
بغداد عاصمة للسياحة العربية".
وتابع جميل قائلاً، إن "هيئة السياحة، ممثلة بقسم سياحة كركوك،
تعمل على تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية رئيسية، بما
يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة".
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم فعاليات ومبادرات لتعزيز حضور
كركوك على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، ما يسهم في استقطاب مزيد من
الزوار ودعم قطاع السياحة في المحافظة.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، (الثلاثاء 10 كانون الأول 2024)، أن
المنظمة العربية للسياحة قد اختارت مدينة بغداد عاصمة للسياحة
العربية لعام 2025.