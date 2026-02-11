تنسيق مشترك بين إقليم كوردستان والبصرة لدعم الزراعة والمنافذ الحدودية

شفق نيوز- البصرة

وصلت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الثلاثاء، إلى محافظة البصرة في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الزيارة تضمنت جولات ميدانية للاطلاع على واقع البنى التحتية والخدمات في محافظة البصرة، والتعرف على طبيعة المشاريع العمرانية والخدمية المنفذة، فضلاً عن متابعة واقع القطاع الزراعي وفرص تطويره.

كما شملت الزيارة، بحسب المراسل، عقد لقاءات واجتماعات لبحث آليات التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي وتطوير المشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية والموارد المائية، إضافة إلى مناقشة ملفات المنافذ الحدودية والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الحركة التجارية والزراعية بين المحافظات وإقليم كوردستان.