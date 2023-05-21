تنسيق الغرامات وحظر المظللات.. مرور بغداد وكوردستان يجريان اتفاقاً أول من نوعه

شفق نيوز/ اتفقت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، مع مديرية مرور اقليم كوردستان على توحيد الآليات الخاصة بالقوانين بالإضافة إلى التنسيق بشأن تنظيم فرض الغرامات على المخالفين في خطوة هي الأولى من نوعها.

وقال العميد زياد القيسي مدير اعلام المرور العامة لوكالة شفق نيوز، إن وفداً من مديرية المرور العامة برئاسة مدير المرور أجرى مباحثات في أربيل مع مستشار وزير داخلية الاقليم، ومدير مرور الاقليم حول المسائل التنسيقية، ولتوحيد النظام المروري بين بغداد والاقليم.

وأضاف، أنه من ضمن النقاط التي تم التباحث عنها هي مسألة الغرامات، وتم الاتفاق على ان تغرم سيارات اربيل وسليمانية ودهوك في كافة انحاء العراق، والعكس صحيح، كذلك تم الاتفاق على عدم السماح للعجلات المظللة بالتجوال ببقية المحافظات بحسب موافقة الإقليم، ويعاقب المخالف بغرامة 200 الف دينار.