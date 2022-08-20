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تنسيقية عقود وأجور كربلاء تُحشّد لتظاهرة "غاضبة" في المنطقة الخضراء

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T13:59:40+0000
تنسيقية عقود وأجور كربلاء تُحشّد لتظاهرة "غاضبة" في المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ كشفت تنسيقية عقود وأجور محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن استعدادها للخروج بتظاهرة أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على "المماطلة والتسويف"، والمطالبة بتسريع إجراءات التثبيت على الملاك الدائم.

وقالت ممثلة عقود وأجور كربلاء، رؤى عبدالرزاق الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "تنسيقية ممثلي عقود وإجراء مؤسسات الدولة العراقية كافة، سيكون لديها تظاهرة في بغداد، يوم الثلاثاء المقبل، أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمطالبة بالحقوق المؤجلة منذ سنوات، الا وهي التثبيت على الملاك الدائم".

وأوضحت الربيعي، أن "الأمر الديواني 35 الذي صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء، ينص على تثبيت كل عقد لديه خدمة سنتين من تاريخ توقيع عقد 315 لعام 2017، وبناء على ذلك أرسلت وزارة المالية كتبا للدوائر تدعو فيها إلى جرد أسماء العقود والاجور لديها ممن لديه خدمة سنتين".

وتابعت الربيعي "على إثر ذلك، قامت الدوائر برفع قوائم الأسماء التي لديها مع تأييد توفير التخصيص المالي لتثبيت العقود والاجراء إلى وزارة المالية، بدورها أرسلت الأخيرة تلك القوائم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهنا حصل التسويف والمماطلة والمشكلة التي نعاني منها حاليا".

وأضافت ممثلة العقود والأجور، أن "الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء لم ترد على كتاب وزارة المالية، رغم مرور أسبوعين على تلقيها الكتاب، فأمانة مجلس الوزراء ملتزمة الصمت دون رد أو جواب أو مفاتحة لوزارة المالية بخصوص قضيتنا".

وأكملت الربيعي، "لذا ستكون لدينا تظاهرة يوم الثلاثاء المقبل للضغط من أجل تسريع إجراءات التثبيت، فوضع الدولة غير مستقر، ونخشى أن نكون ضحية للخلافات السياسية، وكل ما نطلبه هو حقنا في التثبيت، وسنستمر بالتظاهر لحين صدور أمر مصادقة من وزارة المالية بتثبيت العقود والاجراء كافة".

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