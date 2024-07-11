تنديد بإزالة تمثال الملك السومري "كوديا" جنوبي العراق

شفق نيوز/ استنكرت مفتشية اثار وتراث ذي قار، يوم الخميس، عملية رفع تمثال الملك السومري "كوديا" الذي يوجد في مدينة الدواية شمال محافظة ذي قار.

وأعربت مفتشية اثار وتراث ذي قار في بيان اليوم، عن "الاستياء الشديد لتلك الهجمة التي تستهدف رموز الفكر والفن والثقافة، وفي مقدمتها تمثال كوديا".

وأكدت "الرفض القاطع لهذه الأفعال"، داعية "المسؤولين في المحافظة الى محاسبة مرتكبي تلك الجريمة، وحماية تماثيل ونصب المحافظة لكونها تعتبر معلم من معالم الآثار وتاريخ البلد".

وكان مصدر محلي في ذي قار جنوبي العراق قد أفاد، يوم الثلاثاء التاسع من شهر تموز الجاري، بأن السلطات المحلية في قضاء الدواية شمال شرقي المحافظة رفعت تمثال الملك كوديا الشهير على مستوى العالم على اعتبار انه "صنم".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً مختصاً من مديرية بلدية قضاء الدواية قام برفع تمثال الملك (گوديا) من وسط القضاء بحجة أنه (صنم) ولا يجوز نصبه".

وبين المصدر، أن "إدارة القضاء ستضع نصب (القرآن الكريم) بدلاً من التمثال المرفوع".

وأضاف أن "التمثال صممه أحد النحاتين من أهالي قضاء الشطرة وأهداه لمدينة الدواية، كون الملك (گوديا) كان يحكم المدينة قبل 4000 عام في العهد السومري".

يشار إلى أن الملك گوديا وهو من سلالة لكش الثانية السومرية، حكم للفترة 2144-2124 قبل الميلاد، ويعد من أوائل المصلحين الاجتماعيين، كما أنه أول من بنى معبداً مقدساً في التاريخ، ومعنى اسمه باللغة السومرية "الرسول، أو المُنادى -من قبل الإله-"، لذلك يصنفه بعض الباحثين على أنه "نبي".