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تنحسر وسط البلاد.. توقعات باستمرار موجة الغبار بجنوب وشرق العراق حتى ظهر الغد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T16:20:09+0000
تنحسر وسط البلاد.. توقعات باستمرار موجة الغبار بجنوب وشرق العراق حتى ظهر الغد

شفق نيوز / توقع متنبئ جوي يوم الاثنين، استمرار موجة الغبار في مدن جنوب وشرق البلاد حتى ظهر غد، فيما بيّن أن الموجة ستقل في العاصمة ومدن وسط البلاد ابتداء من هذه الليلة أو فجر يوم غد.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك إن "موجة الغبار الليلة ستستمر لغاية قبل ظهر الثلاثاء، في مدن جنوب وشرق البلاد"، متوقعاً أيضاً أن "تكون موجة كثيفة صباح غد الثلاثاء".

وأضاف عطية أن "مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد، ستشهد استمر موجة الغبار هذه الليلة وتخف خلال وقت متأخر من الليل أو الفجر تبعا لموقع المدن بحيث تتحسن من جهة الغرب نحو الشرق، على ان يكون هناك غبار عالق في الأجواء يوم غدٍ".

وتابع عطية ان "يوم الاربعاء والخميس، سيكون الطقس فيهما صافٍ".

وشهدت البلاد موجة غبار كثيفة أعاقت مستوى الرؤية وعطلت العمل في البلاد بشكل تام، وهي واحدة من موجات عديدة ضربت البلاد خلال فصل الصيف الحالي.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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