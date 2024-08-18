تم إبعاد 2294 منهم.. شرطة الرصافة تعتقل 3144 أجنبياً مخالفاً في الأشهر السبعة من هذا العام

شفق نيوز/ كشفت وثيقة من قيادة شرطة الرصافة، يوم الاحد، عن تمكن مديرياتها في عموم مناطق جانب الرصافة في بغداد، من اعتقال 3144 اجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة، منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع شهر آب الجاري.

وجاء في جدول للوثيقة الصادرة من قيادة شرطة الرصافة، موضحاً فيه أن مجموع الملقى القبض عليهم لغاية من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد، منذ 1 كانون الثاني 2024، ولغاية 1 آب من نفس العام، بلغ 3144 أجنبياً، تم إبعاد 2294 منهم.

ولفت الجدول إلى أن الجنسيات تنوعت ما بين باكستاني، أفغاني، بنغلاديشي، لبناني، إيراني، سوري، مصري، تركي، نيجيري، غاني، فلسطيني، نیبالي، كيني، أردني، هندي، وسوداني.