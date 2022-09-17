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"تم العثور عليهم".. تسجيل 11 ألف حالة فقدان في الزيارة الاربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-17T20:12:56+0000
"تم العثور عليهم".. تسجيل 11 ألف حالة فقدان في الزيارة الاربعينية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن اعداد المفقودين الذين تم تسجيلهم منذ بدء الزيارة الأربعينية الخاصة بالإمام الحسين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مراكز المفقودين المنتشرة في مناطق متعددة من على طول طريق الزائرين وداخل الحرم الحسيني سجلت قرابة 11 ألف حالة فقدان لكبير وصغير بمختلف الجنسين منذ بدء الزيارة الأربعينية في كربلاء ومناطقها الحدودية".

وبين المصدر، انه "تم اعادة قرابة 10 آلاف حالة لذويها، فيما تم تحويل الف حالة فقدان لمراكز الإيواء على أن يتم تسليمها لذويها من هناك، وهي لا تقيد لاحقا في حاسبة المفقودين".

وأعلنت العتبة العباسية في وقت سابق من اليوم السبت، وصول عدد زائري الأربعينية الى أكثر من 21 مليون زائر، توافدوا على مرقدي الامام الحسين وأخيه العباس في كربلاء.

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