المالية العراقية تطلق رواتب الموظفين ومنتسبي الأمن لشهر حزيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم السبت، تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن دائرة المحاسبة التابعة لها ستباشر ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 23 /6/ 2024 إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الجاري.

من جهتها دعت دائرة المحاسبة، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة.