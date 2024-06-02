المالية تصرف رواتب المتقاعدين والعمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر حزيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه "سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية عبر مصرفي الرافدين والرشيد على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

ووفقا للبيان، فإنه يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.

من جهتها اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر حزيران الحالي لأكثر من مليونين و(118) ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (462) مليار دينار.

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي في بيان اليوم، ان عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و(155) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (375) مليار دينار.

وأردف أن عدد الأسر التي تعيلها نساء بلغ أكثر من (567) ألف اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من(87) مليار دينار، داعياً الاسر الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم إعاناتهم.