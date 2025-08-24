تمويل الطاقة الشمسية "مستمر".. البنك المركزي يوضح طريقة التقديم المباشر

شفق نيوز- بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، استمرار مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، موضحاً أن ما حدث من إيقاف مؤقت لخدمة المبادرة عبر منصة "أور" كان لأسباب فنية، وأنه جارٍ العمل على معالجتها وتحديثها بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني.

وذكر البنك في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن التخصيصات المالية لمبادرة الطاقة المتجددة متوفرة، مشيرًا إلى أن المواطنين الراغبين بالحصول على تمويلات لاقتناء منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يمكنهم التقديم مباشرة عبر المصارف أو الشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء.

وأعرب البنك عن حرصه على استمرارية دعم المواطنين في مشاريع الطاقة النظيفة، مؤكّدًا جاهزية جميع القنوات الرسمية لتسهيل الوصول إلى التمويلات.

وأطلق البنك المركزي العراقي في مطلع عام 2022 مبادرة لدعم استخدام الطاقة المتجددة (الشمسية) بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية.

وتتضمن المبادرة تقديم قروض ميسرة للمواطنين والمؤسسات لشراء وتركيب منظومات الطاقة الشمسية، سواء للأغراض السكنية أو الاقتصادية.

وفي نيسان 2025، أصدر البنك المركزي تعديلات على ضوابط المبادرة، حيث تم تخفيض الفائدة لتصبح 0.5% لصالح البنك المركزي و2.5% كحد أقصى لصالح المصارف، كما تم تحديد الحد الأعلى للقروض بـ30 مليون دينار عراقي للوحدات السكنية، مع مدة تمويل تصل إلى 7 سنوات، تشمل 6 أشهر إمهال.

وتُمنح القروض بدون فائدة مع استقطاع عمولة إدارية لمرة واحدة قدرها 6% من مبلغ القرض، موزعة بواقع 1% لصالح البنك المركزي و5% لصالح المصرف.

ولتسهيل الإجراءات، أطلقت وزارة الكهرباء بوابة "أور" الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين التقديم على القروض، واختيار الشركات المعتمدة من قبل الوزارة لتركيب المنظومات الشمسية، وفقًا للضوابط المحددة .