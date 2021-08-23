"تمنح مقابل دولارات".. ضبط حالات تزوير لبطاقات لقاح كورونا في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن ضبط حالات تزوير لبطاقات لقاح كورونا في محافظة نينوى، كمشيرة إلى أن "كارتات اللقاح" أعطيت مقابل أموال بالدولار الامريكي دون تلقي التطعيم.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط المعاون الإداري في إحدى المُستشفيات في المُحافظة، إضافـة إلى معاون طـبي في وحدة لـقـاحات (COVID-19)؛ لـقـيامهما بتزويد المُواطنين ببطاقات لقاح دون تطعيمهم باللقاح فعليا، مبينة أن عملية الضبط تمت بناء على مُذكرة قضائية

وأضافت الدائرة أن ملاكات المُديرية التي نفذت العملية ضبطـت بـحـوزة الـمُـتـهـمـين "كــارتـات واسـتـمـارات" لـقاح فيروس كورونا، وقوائم بأسماء المُواطنين، فضلا عن قرابة (4,000) آلاف دولار أمريكي.

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المُتهمين على قاضي محـكـمة الــتـحـقـيـق المُختـصـة بـقـضايــا الـنـزاهـة في نـيـنوى، الذي قررتوقيفهما؛ وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آب الجاري عن تمكنها من ضبط مسؤول وأربعة مُوظفين في مركز تابع لصحة ميسان أقدموا على تزويد منتسبين في دوائر الدولة بتقارير وهمية تتضمن الإصابة بفايروس كورونا؛ بغية منحهم إجازات مرضية.