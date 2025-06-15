تمديد حظر الطيران في العراق مع استئناف رحلات نهارية من مطار البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، استمرار إيقاف حركة الطيران والملاحة الجوية في مطارات البلاد، باستثناء مطار البصرة الدولي، الذي استأنف الرحلات، بدءا من اليوم الأحد، وخلال النهار فقط.

وقالت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، تؤكد استمرار إيقاف حركة الطيران المدني في الأجواء العراقية، عدا الفضاء الجوي المتعلق بمغادرة ووصول الطائرات إلى مطار البصرة الدولي، مؤكدة الايعاز بإعادة المسافرين العالقين في مطارات دولية متعددة إلى أرض الوطن، استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة، انه نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، فإن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تواصل تعليق الطيران في الأجواء والمطارات العراقية، عدا الفضاء الجوي المتعلق بمغادرة ووصول الطائرات إلى مطار البصرة الدولي، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني والمسافرين.

وتابع البيان، أن شركة الملاحة الجوية هي المعنية بإدارة الحركة الجوية في الأجواء والمطارات العراقية، كما انها المعنية بالاعلان عن طبيعة الأجواء وسلامتها، استنادا للنظام الداخلي للشركة، والنافذ منذ تأسيس الشركة في العام 2017، داعيا كافة المؤسسات الى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

كما دعت الوزارة في بيانها، المواطنين ووسائل الإعلام باستقاء المعلومات الخاصة بحركة الطيران والملاحة الجوية العراقية من المصادر الرسمية في وزارة النقل حصرا

ونوّه البيان بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، احد تشكيلات وزارة النقل، ستقوم بتنفيذ عدد من الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي، خلال نهار اليوم الأحد، الى عدد من المطارات الدولية، لنقل المسافرين العالقين في تلك المطارات.