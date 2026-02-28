تمديد إغلاق الأجواء العراقية مع تقييم الوضع كل ساعة

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر عراقي، اليوم السبت، بتمديد إغلاق الأجواء العراقية لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم غد، على أن يتم تقييم الوضع كل ساعة وفق المستجدات.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، بشكل "مؤقت واحترازي" ولمدة ساعتين، مع التأكيد على إعادة تقييم الموقف ومراجعة القرار تبعاً لتطورات الوضع.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً لافتاً، عقب شن إسرائيل وأميركا تنفيذ هجوم على إيران، والتي ردت بدورها بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.

وبحسب المعطيات الأولية، شملت الهجمات مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة إقليمياً.