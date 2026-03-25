سلطة الطيران المدني: تمديد تعليق الملاحة الجوية في العراق لثلاثة أيام

قررت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الملاحة الجوية في البلاد لمدة 72 ساعة إضافية، تزامناً مع استمرار التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأعلنت السلطة في بيان رسمي تلقته وكالة شفق نيوز، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات "القادمة والمغادرة والعابرة"، اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء (25 آذار الجاري) ولغاية منتصف ظهر يوم السبت المقبل الموافق 28 آذار 2026، واصفةً القرار بأنه "إجراء احترازي مؤقت".

وأوضحت السلطة أن هذا القرار جاء استناداً إلى "التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية"، مشيرةً إلى أن الموقف سيخضع لمراجعة دورية وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً.