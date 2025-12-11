تمديد جديد لتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في مطار بغداد الدولي، يوم الخميس، بأن تمديداً جديداً حصل على لتعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب الضباب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "إدارة مطار بغداد قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى الساعة الواحدا ظهراً بعد كانت قد مددت التعليق إلى الثانية عشرة ظهراً".

وأضاف أن "القرار جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ انخفض مدى الرؤية إلى نحو 200 متر".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت، أمس الأربعاء، إغلاق مطار بغداد الدولي أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت نتيجة تردّي الظروف الجوية.