تمثال على شكل امرأة .. العثور على قطعة أثرية تعود للعصور القديمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث - قسم آثار وتراث الديوانية، اليوم السبت، العثور،على قطعة أثرية تعود إلى العصور القديمة في المحافظة التي تقع جنوبي البلاد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها عثرت أثناء إجراء الجولات التفتيشية على موقع (نيبور) الأثري ضمن قضاء عفك على قطعة أثرية عبارة عن تمثال على شكل امرأة تعود لعصور تاريخية قديمة.

ووفقا للبيان فإن هذه القطعة "ظهرت بعد انجراف التربة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المواقع الأثرية"، مشيرا الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي و تسليمها الى مديرية مفتشية آثار وتراث الديوانية وفق الضوابط".