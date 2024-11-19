تماس كهربائي ينهي حياة امرأة وابنتها جنوب غربي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع امرأة وابنتها جراء حريق اندلع منزل شقيقتها أثناء تواجدهم فيه جنوب غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل منزل يعود لموظفة في وزارة الشباب والرياضة ضمن منطقة البياع، ما أسفر عن مصرع شقيقتها تولد 1982 وهي موظفة في هيئة الضريبة، وابنتها تولد 2013".

وأضاف "تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى أن "المعلومات تشير إلى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي وأن ذوي الضحيتين لم يطلبوا الشكوى ضد أحد".