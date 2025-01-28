تماس كهربائي يقتل 3000 دجاجة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، بنفوق ثلاثة آلاف دجاجة جراء اندلاع حريق كبير في أحد حقول الدواجن شمال شرقي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في حقل للدواجن بمنطقة النجمي شمال شرقي المحافظة وتسبب بنفوق ثلاثة آلاف دجاجة، لافتاً إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد النيران في الحقل".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاع الحريق بسبب تماس كهربائي".