"تماس كهربائي" يخلف حريقا ضخما يلتهم حقول الحنطة في الديوانية.. فيديو

شفق نيوز/ تسبب تماس كهربائي، يوم الخميس، باندلاع حريق ضخم في حقول للحنطة بمحافظة الديوانية، وفقا لما افاد به مصدر أمني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "تماساً كهربائياً نتج عن الأسلاك الكهربائية المارة بمزارع الحنطة، تسبب باحتراق 80 دونما من هذه الحقول بقضاء الشامية في محافظة الديوانية".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بإطفاء الحرائق والسيطرة عليها، بمساعدة المزارعين والأهالي"، موضحا ان "أصحاب الحقول من المزارعين بصدد إقامة دعوى قضائية على وزارة الكهرباء بسبب الإهمال، على حد تعبيرهم".