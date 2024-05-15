تماس كهربائي يحرق مساحات واسعة من حقول الحنطة في كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، باحتراق مساحات واسعة من حقول الحنطة جنوب غربي المحافظة بسبب تماس كهربائي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "تماساً كهربائياً تسبب باحتراق مساحات زراعية لمحصول الحنطة، في مزرعتين متجاورتين بقرية تل الورد التابعة لناحية الملتقى 45 كم جنوب غربي كركوك،)، وتسبب عنها احتراق مساحات كبيرة من الحنطة وتمت السيطرة على الحريق من قبل الأهالي".

وأضاف المصدر أن "الفلاحين يناشدون بوضع مفرزة ثابتة للدفاع المدني في ناحية الملتقى أسوة بالاقضية والنواحي الأخرى لمنع تكرار احتراق المساحات الزراعية".