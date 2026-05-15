"تلوث نفطي" يهدد الزراعة والثروة الحيوانية في قرية غربي كركوك

شفق نيوز- كركوك

اشتكى أهالي قرية السادة المشايخ التابعة لناحية يايچي جنوب غربي محافظة كركوك، يوم الجمعة، من تلوث الرافد المائي الرئيسي الذي تعتمد عليه القرية في سقي المزروعات وروي الحيوانات، نتيجة ظهور بقع نفطية على سطح المياه منذ أسابيع عدة، وسط مطالبات عاجلة بتدخل الجهات المعنية لمعالجة المشكلة قبل تفاقم آثارها البيئية والصحية.

وقال أحد سكان القرية، أحمد محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي لاحظوا منذ أسابيع انتشار بقع زيتية سوداء على مياه الرافد الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر المياه للحيوانات، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بين السكان، خصوصاً مع استمرار استخدام المياه لعدم وجود بدائل أخرى".

وأضاف أن "التلوث تسبب بانتشار روائح نفطية قوية في محيط الرافد، كما بدأت آثار واضحة تظهر على بعض المزروعات القريبة من مجرى المياه، فضلاً عن تخوف الأهالي من انتقال التلوث إلى التربة والمياه الجوفية".

وأشار محمود، إلى أن "القرية تعتمد بشكل شبه كامل على هذا الرافد في الأنشطة الزراعية اليومية، وأن استمرار التلوث يهدد مصدر رزق عشرات العائلات التي تعمل في الزراعة وتربية المواشي"، داعياً الدوائر البيئية والنفطية إلى "إجراء كشف موقعي عاجل لتحديد مصدر التسرب النفطي وإيقافه".

من جانبه، قال المزارع حسن خليل، وهو من أهالي القرية، لوكالة شفق نيوز، إن "المزارعين باتوا يخشون استخدام المياه الملوثة في ري المحاصيل، خصوصاً الخضروات والأعلاف التي تُستخدم لإطعام الحيوانات"، مبيناً أن "عدداً من أصحاب المواشي لاحظوا عزوف الحيوانات عن شرب المياه بسبب تغير لونها ورائحتها".

ووفقاً لخليل، فإن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للأهالي، ولاسيما مع اقتراب موسم الإنتاج الزراعي، موضحاً أن القرية سبق أن شهدت مشكلات مشابهة في فترات سابقة، إلا أن المعالجات كانت مؤقتة ولم تنه المشكلة بشكل جذري.

كما طالب أهالي القرية الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها دائرة البيئة وشركة نفط الشمال والدوائر البلدية، بالتدخل السريع لسحب التلوث وتنظيف مجرى الرافد، فضلاً عن إجراء فحوصات للمياه والتربة للتأكد من سلامتها.

وأكد السكان، أن تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية طويلة الأمد، تهدد الإنسان والحيوان والزراعة في المنطقة، داعين إلى وضع حلول دائمة تمنع تكرار حوادث التلوث النفطي في القرى القريبة من المنشآت والأنابيب النفطية.