تلوث مياه الفرات الأوسط يهدد بغداد.. المحافظ يوجه بإجراءات عاجلة

شفق نيوز- بغداد

وجه محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات استباقية عاجلة وحلول سريعة لتفادي أزمة تلوث المياه في العاصمة، مشيراً إلى أن انخفاض إطلاقات نهر الفرات وزيادة نسب التراكيز الملحية والسموم يشكل خطراً كبيراً.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أوضح العطواني خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً حضره قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء عدنان الجبوري ومديرو دوائر الماء والبلديات والموارد المائية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الكهرباء والبيئة والزراعة، أن "محطات المعالجة الحالية غير قادرة على معالجة المياه الثقيلة بشكل كافٍ، مما يخلق تحديات كبيرة في ملف الصرف الصحي، فضلاً عن التجاوزات على الحصص المائية للمزارعين والمشاريع الإروائية وأحواض الأسماك".

وأضاف المحافظ أن "الاجتماع ركز على أزمة تلوث المياه في محافظات الفرات الأوسط والاستعدادات اللازمة لتجنب تداعياتها على بغداد، إضافة إلى بحث ملف المشاريع الخدمية وسبل ترشيد استهلاك المياه"، مشدداً على "ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء بشأن مجريات العمل".

وشهدت محافظات بابل والنجف وكربلاء، خلال الأيام الماضية، حالة "إنذار" بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات الذي يغذي محطات مياه الشرب، بعد تداول أنباء عن تلوث الماء وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري.

وجاء في وثائق لمديريات الماء والصحة في المحافظات الثلاث، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن انخفاض منسوب المياه وارتفاع نسبة التعكر وظهور الطحالب أثار قلق الأهالي من تلوث الماء الواصل إلى المنازل.