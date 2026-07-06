تلوث المياه أمام البرلمان.. مرصد يحذر من قفزة بإصابات الفشل الكلوي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي تخصيص جزء من جلسته، اليوم الاثنين، لمناقشة تلوث مياه نهري دجلة والفرات، في وقت حذر فيه مرصد متخصص بشؤون البيئة من ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 6 آلاف بالمئة، إلى جانب زيادة الإصابات بالسرطان.

ونقل مرصد "العراق الأخضر"، عن عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة بالفشل الكلوي ارتفعت بنسبة 6 آلاف بالمئة بسبب تلوث مياه نهري دجلة والفرات، فضلاً عن ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان، مشيراً إلى أن وزارة الصحة على علم بهذه النسبة وأسبابها.

وأضاف الكلابي أن المواطن يتعرض إلى "قتل يومي" نتيجة تلوث المياه بمياه الصرف الصحي والمواد شديدة السمية الأخرى.

وأكد أن مجلس النواب سيناقش، خلال جلسته اليوم، "هذه المجزرة بحق المواطنين" التي يتعرضون لها من بغداد وصولاً إلى محافظة البصرة.

وأوضح أن القضاء وجّه باتخاذ أشد العقوبات بحق المؤسسات التي تتسبب بهذا التلوث، وهي أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة الصحة.

وكان مرصد العراق الأخضر قد طالب، في بيان سابق، بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة التلوث في مياه دجلة والفرات، بعد بلوغه مستويات خطيرة وبدء تأثيره بشكل كبير على المواطنين في عموم المحافظات.

يشار إلى أن مكتب المرجع الأعلى في النجف، آية الله علي السيستاني، أكد مطلع تموز الجاري، عدم جواز تصريف مياه المجاري غير المعالجة أو إلقاء النفايات والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار، معتبراً أن ذلك يسبب ضرراً عاماً ويُعد محرماً شرعاً، وداعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والصحة العامة.

وكانت عدسة وكالة شفق نيوز قد وثقت في وقت سابق لقطات تظهر تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة إلى نهر دجلة عبر عدد من الأنابيب في مناطق وسط بغداد، في مشهد يعكس استمرار مصادر التلوث التي تهدد النهر، وسط تحذيرات متكررة من تدهور الواقع البيئي والمائي.