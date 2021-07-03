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تلميذة عراقية موهوبة تحصل على شهادة عالمية من جامعة أمريكية بدرجة "امتياز"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-03T09:09:21+0000
تلميذة عراقية موهوبة تحصل على شهادة عالمية من جامعة أمريكية بدرجة "امتياز"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، عن  حصول الطالبة الموهوبة (حوراء سلام بيان) من مدرسة الموهوبين التابعة لتربية محافظة النجف على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الامريكية  .

وأوضحت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا النجاح للطالبة (حوراء) في الصف الرابع الابتدائي جاء بعد اجتيازها لدورة في علم النفس Psychology بتخصص Schizophrenia .

وبينت أن هذا الكورس يتضمن التعرف على طبيعة الاضطراب النفسي والبحث العلمي للعوامل البيولوجية والنفسية المتعلقة بالفصام وعلاجه على النحو التالي : (السمات الرئيسية للأعراض، تصوير الدماغ "MRI و fMRI" والكيمياء العصبية، البيانات والنظريات العلمية والنفسية المتعلقة بالإدراك والعاطفة والسلوك في مرض انفصام الشخصية، الأساليب الجسدية والنفسية والاجتماعية للعلاج(.

من جانبها قالت هيئة رعاية الموهوبين في وزارة التربية: اننا ماضون في بناء قاعدة راسخة من الطلبة الموهبين، وتعليمهم المفهوم الفعلي لمعنى التواصل بين العمل والإدراك، واكتساب شهادات احترافية عالمية تؤهلهم إلى الابتكار لخدمة المجتمع، يذكر ان الطالب (حوراء سلام بيان) حصلت على درجة امتياز (100 / 100) ويُعد هذا الكورس مخصص لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وباللغة الانجليزية ، فضلاً عن ذلك يعتبر ضمن انجازات مشروع قادة التحول الرقمي عبر منصة "كورسيرا" العالمية الالكترونية Coursera .

 

 

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