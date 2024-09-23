تلكؤ في إنجاز مطار الموصل يؤخر افتتاحه هذا العام

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، يوم الاثنين، عن وجود تلكؤ في تنفيذ مشروع مطار الموصل، مستبعداً افتتاحه نهاية العام الحالي.

وقال الحاصود لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في مشروع مطار الموصل يشهد تلكواً في نسب الإنجاز، والعمل بهذه الوتيرة من شأنه تأخير افتتاحه في الوقت المحدد 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ودعا الجهات التنفيذية إلى متابعة العمل في المشروع من أجل الإسراع في الإنجاز والافتتاح.

وفي وقت سابق كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز، أن نسب العمل في مشروع مطار الموصل ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 85% بعد وصول ونصب الأجهزة الملاحية الخاصة بالمطار، مبيناً أن النسبة الحالية للإنجاز في مشروع المطار تزيد عن 50%.

وفي آب/ أغسطس من العام 2022 وضع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع مطار الموصل الذي تعاقدت إدارة نينوى لتنفيذه مع شركة تركية متخصصة في أعمال المطارات.