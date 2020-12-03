بسبب "ألفاظ نابية".. منع فنانة عراقية من مزاولة المهنة

شفق نيوز/ قررت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الخميس، منع الفنانة "اسراء العبيدي" من مزاولة المهنة الفنية لمدة ستة اشهر، لتجاوزها على الفنانين.

وقال نقيب الفنانين جبار جودي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،إن "مجلس النقابة قرر منع إسراء جاسم راضي المفرجي والمعروفة باسم ( إسراء العبيدي ) من مزاولة المهنة الفنية لمدة ستة أشهر لتجاوزها السافر على الفنانين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة"، مشيراً إلى أن القرار جاء "استناداً إلى أحكام المادة الثالثة /1 من قانون نقابة الفنانين العراقيين المرقم 12 لعام 1969 المعدل".

وأضاف أن "هذه الفنانة تلفظت بألفاظ نابية تفتقر الى أبسط مقومات الأخلاق والتقاليد والأعراف المحترمة والرصينة التي تتسم بها العلاقات المهذبة والحصيفة التي يرتبط بها فناني العراق وترتبط بهم"، محملاً "جميع القنوات الفضائية والشركات الفنية والمنظمات وكل من يمارس ويمتهن العمل الفني مسؤولية خرق هذا القرار".

وتوعد جودي "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى لخرق هذا القرار أو التحايل أو الالتفاف عليه"، موضحاً أن "المذكورة أعلاه لیست عضو في هذه النقابة".

وكانت "اسراء العبيدي" قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله وهي تهاجم فنانة عراقية أخرى وبشدة.