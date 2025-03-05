تلاميذ يخوضون "رحلة الماء والطين" للوصول إلى منازلهم جنوبي بابل (صور)

شفق نيوز/ لم تعد ملابسهم نظيفة، ولا أحذيتهم الصغيرة، إذ كان لغرق الشوارع بسبب موجة مطر واحدة كلمة أخرى، حيث غاص أطفال في مدينة القاسم جنوبي بابل، بالماء والطين أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم.

وشهدت بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، يوم الأربعاء، موجة مطر تسببت سريعاً بغرق الشوارع، وخاصة في بابل، ليعاني التلاميذ وهم عائدون من مدارسهم إلى منازلهم من الوحل في الطرقات.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، مشاهد للأطفال وهم يخوضون في الوحل، وهم يسيرون وسط المياه، فيما يحاول بعضهم تجنبها عبر المسير بمحاذاة الجدران، لكنهم لم ينجحوا رغم هذا.