تلاميذ يخوضون "رحلة الماء والطين" للوصول إلى منازلهم جنوبي بابل (صور)
شفق نيوز/ لم تعد ملابسهم نظيفة، ولا أحذيتهم
الصغيرة، إذ كان لغرق الشوارع بسبب موجة مطر واحدة كلمة أخرى، حيث غاص أطفال في
مدينة القاسم جنوبي بابل، بالماء والطين أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم.
وشهدت بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، يوم
الأربعاء، موجة مطر تسببت سريعاً بغرق الشوارع، وخاصة في بابل، ليعاني التلاميذ
وهم عائدون من مدارسهم إلى منازلهم من الوحل في الطرقات.
ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، مشاهد للأطفال
وهم يخوضون في الوحل، وهم يسيرون وسط المياه، فيما يحاول بعضهم تجنبها عبر المسير
بمحاذاة الجدران، لكنهم لم ينجحوا رغم هذا.