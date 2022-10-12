تلاميذ العراق.. اصطفاف صباحي و"درس أول" (صور)

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توجه التلاميذ والطلبة، إلى مدارسهم، والالتحاق في "الاصطفاف الصباحي" قبل الدخول إلى درسهم الأول في هذا العام.

وقالت وزارة التربية العراقية، إن أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب، قد التحقوا بمقاعدهم الدراسية في عموم العراق، باستثناء إقليم كوردستان، الذي باشر به الطلبة عامهم الدراسي منتصف ايلول الماضي.

ويبدأ العام الدراسي الجديد - كما جرت العادة في البلاد - في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن تزامن هذا التاريخ مع الذكرى الثالثة لانطلاق تظاهرات تشرين، ما دعا وزارة التربية إلى تأخير موعد بداية العام الدراسي إلى يوم الأربعاء الموافق الـ12 من الشهر الجاري.