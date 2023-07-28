إتلاف 600 كغم من المواد المخدرة في بغداد .. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، إتلاف (600) كيلوغرام من المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان عملية الاتلاف جرت باشراف رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة، وجميع أعضاء لجنة الاتلاف من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للكمارك ومديرية شرطة الكمارك، ومعاون مدير قسم متابعة اعمال الهيئة العامة لشؤون المخدرات في وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة، أن لجنة المخدرات تواصل إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد يوم أمس الخميس 27 تموز 2023 .

ونقل البيان عن علي محمد قاسم معاون مدير قسم متابعة اعمال الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة انه تم اتلاف ( 600)كيلوغرام من المواد المخدرة(الكبتاجون) والمحفوظة بغرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية .

واكد القاضي صهيب دحام المعاضيدي ان عملية إتلاف المخدرات تمر بثلاث مراحل في المرحلة الاولى يتم وزن وعد واختبار المواد المخدرة ورزمها وتحضيرها اما المرحلة الثانية يتم نقل تلك المواد والثالثة عملية حرق وإتلاف المخدرات واختبارها .

وأشار المعاضيدي ان عملية الإتلاف بدأت من الساعة 7,30 صباحاً الى الساعة 2 بعد الظهر من يوم امس الخميس جرت بمرحلتين في محرقة تصل درجة حرارتها الى (1300) درجة مئوية وبعدها يتم اختبار المواد المخدرة لغرض التأكد من عدم فعاليتها .