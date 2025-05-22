إتلاف 385 كغم من المخدرات في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، إتلاف ما يقارب 385 كيلو غرام من المخدرات في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بدعم وتوجيه وزير الصحة صالح الحسناوي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، قامت لجنة الإتلاف بفحص الكميات المعدة للإتلاف وإتلاف ما يقارب 385 كيلو غرام من المخدرات و6072 قرصا إضافة إلى 9818 أمبولة ترامادول يوم الخميس الموافق أيار/مايو 2025 في دائرة الطب العدلي ببغداد".

وأوضحت أن "عملية الإتلاف كانت برئاسة وإشراف القاضي ياسر الخزاعي/ممثل مجلس القضاء الأعلى، وبجهود مشتركة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هيئة المنافذ الحدودية، الهيئة العامة للكمارك، والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ونقل البيان عن القاضي ياسر الخزاعي قوله إن "عملية الإتلاف تمت في محارق مخصصة بدرجات حرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية، مما أدى إلى تحويل المواد المخدرة إلى رماد خالٍ تماماً من أي أثر للمخدرات".

وأشارت وزارة الصحة في ختام بيانها، إلى أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة والتزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي، ووضع آلية مكافحة المخدرات ضمن أولوياتها".