إتلاف 239 كيلوغراماً من المخدرات في البصرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، إتلاف 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة، إلى جانب أكثر من ألف قرص مخدر ومئات القناني المحتوية على مادة الكودايين.

وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، القاضي ياسر فنطيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة أتلفت مواد مخدرة متنوعة كانت مضبوطة ومحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة.

وأضاف أن عملية الإتلاف نُفذت بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي في بغداد، وشملت 239 كيلوغراماً و837 غراماً من المواد المخدرة.

وأوضح فنطيل، أن العملية تضمنت أيضاً إتلاف 1388 قرصاً مخدراً، فضلاً عن 202 قنينة تحتوي على مادة الكودايين المخدرة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.