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إتلاف نبات مخدر  ظهر بشكل طبيعي في مدينة عراقية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T13:40:50+0000
إتلاف نبات مخدر  ظهر بشكل طبيعي في مدينة عراقية (صور)

شفق نيوز / عثرت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يوم الأحد، على نبات (الداتورا) المخدر، في ناحية المنصورية ضمن محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر في الشرطة، وكالة شفق نيوز، أن "دوريات شرطة ديالى ومفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اشتركت في إتلاف نبات (الداتورا) المخدرة التي لها تأثيرات سلبية على القلب والأعصاب في حال تناولها".

وأضاف المصدر، أن "خبير المخدرات أكد أنه نبات طبيعي ينشط في الأجواء الحارة والجافة في فصل الصيف، وتم اكتشافه في ناحية المنصورية ٤٥ كم شمال بعقوبة، وتم اتلاف المساحات التي ينشط فيها هذا النبات كونها تصنف ضمن النباتات شديدة السم".

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