إتلاف أكثر من 44 طناً من المخدرات في البصرة (صور)

شفق نيوز- البصرة

أعلن مدير صحة البصرة عباس التميمي، يوم الخميس، إتلاف أكثر من 44 طناً من المخدرات الصلبة، في خامس عملية ضمن البرنامج الحكومي لمكافحة هذه المواد بأنواعها المختلفة، بهدف التخلص الآمن منها والحد من آثارها الضارة على المجتمع.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا لإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نفذت عملية الإتلاف بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية، حيث تم جرد كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة والتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة قبل الشروع بإتلافها وفق الأسس الصحية والقانونية المعتمدة".

وأضاف، أن "عمليات الإتلاف شملت التخلص من نحو 44,208,300 كغم من المواد المخدرة الصلبة، إضافة إلى 91,292 قرصاً مخدراً، فضلاً عن 5,522 قطرة مخدرة، إلى جانب 2,400 عبوة من المواد السائلة المخدرة، حيث جرت عملية الإتلاف داخل المحرقة المخصصة لذلك، أعقبها إجراء فحوصات كيميائية دقيقة للتأكد من زوال الخصائص المخدرة لتلك المواد".

وأكد التميمي، أن "هذه العملية هي الخامسة من نوعها التي تُنفذ في محافظة البصرة ضمن البرنامج الحكومي لمكافحة المخدرات، إذ تؤكد الجهات المعنية استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين بهذه المواد، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والأمنية والقضائية لضمان التخلص الآمن من المضبوطات والحد من انعكاساتها الخطيرة على المجتمع".