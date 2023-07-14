"تلاعب" في التحاسب الضريبي يودي بمسؤول في ضريبة النجف الى مقصلة النزاهة

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، من ضبط معاون مدير دائرة الضريبة في محافظة النجف؛ بتهمة التلاعب في التحاسب الضريبي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في النجف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن معلومات رصدها المكتب تفيد بقيام أحد المسؤولين في دائرة الضريبة في النجف الأشرف بالتلاعب في احتساب مبالغ الضريبة لأحد "المكاتب العلمية لدعاية الأدوية".

وأردفت الدائرة أن "الفريق انتقل الى مقر دائرة الضريبة في النجف، وتمكن من ضبط معاون مدير الدائرة، بتهمة التلاعب في التحاسب الضريبي لأحد المكاتب العلميَّة، لافتة إلى أن المتهم أشار في مذكرة التخمين إلى أنه مكتب مستلزمات طبيَّة، في حين تبيَّن وجود إجازة مربوطة بإضبارة التحاسب الضريبي تؤكد أنه مكتب علمي، وليس مكتب مستلزمات".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات على قاضي قاضي التحقيق الخافر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم.