تكليف نائب جديد لمحافظ صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مسؤول في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن تكليف نائب جديد للمحافظ إسماعيل الهلوب.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب أصدر أمرا بتكليف عضو مجلس المحافظة السابق كامل عباس الاشرف نائبا أولاً للمحافظ.

وبحسب المصدر، فأن تكليف "الاشرف" يأتي خلفاً لـ"الهلوب" الذي تسلم مهام محافظ صلاح الدين خلفاً للمحافظ المقال برلمانيا عمار جبر خليل.

وأضاف، أن الاشرف تسلم مهامه رسميا بمنصب النائب الاول للمحافظ حسب الضوابط والصلاحيات الدستورية.

يذكر أن منصب النائب الاول لمحافظ صلاح الدين بات شاغرا منذ آيار الماضي بعد سلسلة سجالات ونزاعات قضائية شابت إقالة محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر خليل والذي أقاله البرلمان العراقي.