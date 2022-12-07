تكليف ناشط مدني بمهام معاون مدير تربية الرصافة الثانية

شفق نيوز/ كلف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم الأربعاء، ناشطاً مدنياً بمهام معاون مدير تربية الرصافة الثانية.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجبوري كلف الناشط في الاحتياجات الشعبية حميد جحجيح بمهام معاون المدير العام للشؤون الادارية في تربية الرصافة الثانية".

واوضح المصدر ان "جحجيح كان يعمل مدير مدرسة الحلة الابتدائية الواقعة في منطقة البلديات شرق بغداد قبل تكليفه بالمنصب".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على امر وزاري يتضمن إنهاء تكليف ( وسام جواد كاظم ) من مهام معاون المدير العام للشؤون الإدارية فـي المديريـة العامـة لتربيـة بغداد / الرصافة الثانية وإعادتـه إلـى وظيفـتـه السابقـة ( مدير قسم المناهج والتطوير ) في المديرية ذاتها، وتنسيب ( حميد عبد الله حسن ) معلم جامعي اقدم ثاني على ملاك المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثانية للعمل في المديرية العامة المذكورة لسنة واحدة وتكليفه بمهام معاون المدير العام للشؤون الإدارية وكالة في المديرية العامة ذاتها دون تغيير في درجته الوظيفية او عنوانه الوظيفي ومنحه مخصصات المنصب البالغة ( 30 % ) من الراتب الاسمي المنصوص عليها في المادة 1 ) من قانـون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم ( ۲۲ ) لسنة 2008