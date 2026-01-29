تكليف مسؤول جديد بادارة سد الموصل

شفق نيوز - نينوى

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن وزارة الموارد المائية أصدرت قرارًا بتكليف أورخان قدو حيدر مديرًا لمشروع سد الموصل، خلفًا للمدير السابق حاتم طيب فتحي.

وبحسب المصادر، يأتي هذا التكليف ضمن الإجراءات الإدارية التي تعتمدها الوزارة لتنظيم عمل المشاريع الاستراتيجية وتعزيز استقرار إدارتها، ولا سيما مشروع سد الموصل الذي يُعد من أهم المنشآت المائية في البلاد.

ويُعد سد الموصل الذي شُيد في العام 1950، من أكبر السدود التي بُنيت في العراق، ويأتي في المرتبة الرابعة بكونه من أكبر السدود في منطقة الشرق الأوسط، ويُوفر هذا السد المياه، والكهرباء لما يزيد عن مليون عراقي.