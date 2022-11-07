تكليف مستشار المالية بمراقبة عمل المصارف الحكومية.. وثيقة  

شفق نيوز/ كلفت وزيرة المالية العراقية طيف حسن، اليوم الاثنين، مستشار الوزارة عبد الحسن جمال للإشراف على عمل المصارف الحكومية.

وجاء في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا وجهنا بتكليف عبد الحسن جمال المستشار المالي للوزارة بمتابعة كافة أعمال المصارف وفروعها وتقديم الرؤى في موضوع هيكليتها ومكننتها وتحديد مواطن الضعف وإيجاد الحلول وإبداء الرأي الواضح والصريح ورفعه إلينا والمراقبة على أعمال تلك المصارف".

ومن ضمن وإجابات الاشراف أيضا، وفق الكتاب الرسمي، "وتوجيه الكتب الرسمية لهم والاشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل لكل فرع من فروع المصرف وتنظيم وتحديد جدول زمني بمدد محددة للانتهاء من الأعمال لكل مصرف ولكل فرع ومتابعة نسب الإنجاز بما فيها تطبيق النظام المصرفي الشامل وتقديم التقارير الدورية الينا لإبداء الرأي بشأنها عن كافة الأعمال الخاصة بالمصارف، ومنها التقارير الخاصة بتطبيق نظام المصرف الشامل والانتهاء منها وفق المدة المحددة بالجدول وبيان الفروع المتلكئة وبيان أسباب التلكؤ ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".