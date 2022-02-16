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تكليف مدير جديد لناحية المنصورية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-16T13:48:08+0000
تكليف مدير جديد لناحية المنصورية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الأربعاء، بتكليف مدير جديد لناحية المنصورية شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محافظ ديالى اصدر امراً بتكليف اركان حسن العزاوي لادارة ناحية المنصورية بالوكالة، ولمدة 3 اشهر بعدما كانت تدار بالوكالة أيضاً من قبل مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي منذ عام 2019.

واحيل مدير ناحية المنصورية،  (45 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة)،  حسام حبيب الخيزران على التقاعد في تشرين اول 2019  وتولى مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي ادارة الناحية بالوكالة في تشرين ثاني 2019.

ومازالت 6 وحدات ادارية في ديالى تدار بالوكالة بسبب الفراغ الدستوري والاداري الذي خلفه حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وحصر تعيين مدراء الوحدات الادارية بالاصالة من قبل رئاسة الوزراء وبالوكالة ضمن صلاحيات المحافظين.

 

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